Com Willian em campo, Palmeiras se reapresenta após vencer a Chape

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, em São Paulo. A maior novidade foi a presença do atacante Willian. O jogador participou do aquecimento, a única parte liberada para a imprensa.

A tendência é de que o camisa 29 volte a atuar depois da Copa América. Porém, foi a primeira atividade do atleta com o restante do grupo palmeirense.

No demais, todos os titulares treinaram normalmente, com exceção do zagueiro Luan, que não apareceu no gramado. Vale pontuar que Gustavo Gómez já se apresentou à seleção paraguaia para a disputa da Copa América e desfalcará o Verdão nos dois jogos restantes antes da parada.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Athletico-PR neste sábado, às 16h30 (de Brasília) no Allianz Parque pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe lidera a competição, com 16 pontos.

*Especial para a Gazeta Esportiva