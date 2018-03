Com Victor Luis e sem Marcos Rocha, Palmeiras treina pênaltis

Mesmo após ficar apenas na parte interna para realizar a recuperação física um dia após vencer o Santos, no Pacaembu, os titulares do Palmeiras vieram a campo nesta segunda-feira apenas para praticar cobranças de pênaltis. A boa notícia para o torcedor alviverde é que Victor Luis parece recuperado de uma entorse no tornozelo direito.

Já o lateral Marcos Rocha, que sofre com uma sobrecarga muscular, ficou na parte interna fazendo tratamento. Se não se recuperar a tempo, deve ser substituído por Tchê Tchê, que esteve no grupo titular nesta segunda-feira.

Os 11 atletas selecionados por Roger Machado foram Jailson, Tchê Tchê, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luis, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Keno, Dudu e Willian. Os atletas pediram para que não fossem feitas imagens da atividade e os jornalistas não puderam acompanhar as cobranças nem da sala de imprensa.

“É bom. A gente sabe que tudo pode acontecer. É o trabalho de vocês, mas também pode prejudicar um pouco nosso treinamento. É jogo decisivo. Vai que aconteça alguma coisa, temos de nos proteger também”, disse o atacante Keno.

Outra eventual opção para a ala seria Mayke. O camisa 12 voltou aos treinos nesta segunda-feira para iniciar a etapa de transição física. No entanto, o jogador já não está mais inscrito no Campeonato Paulista (foi substituído, uma vez que se esperava seu retorno apenas para depois do Estadual).

A volta da partida semifinal contra o Santos acontece na próxima terça-feira, às 20h30 (de Brasília), também no Pacaembu. Desta vez, porém, a torcida alviverde será a única no estádio municipal e poderá deixar o campo classificada à final até em caso de empate.