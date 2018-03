Com Verdão em boa fase, Roger brinca: “Espero que esteja jogando 10%”

O Palmeiras teve a sua melhor partida na temporada na goleada por 5 a 0 sobre o Novorizontino, contudo, se depender de Roger Machado, a equipe ainda tem muito a melhorar. O treinador palestrino foi questionado sobre o quanto o Verdão está jogando do seu potencial e do que ele espera, e deu uma resposta inusitada.

“Espero que esteja jogando uns 10%. Isso dá a entender que tem muita margem para evoluir. É difícil identificar quanto mais o time pode evoluir e se vai evoluir de fato. O certo é que, com essa formação diferente, se mostrou uma alternativa com possibilidade de grande evolução. Gostaria que continuássemos a evoluir por bastante tempo”, afirmou o comandante do time alviverde.

Roger Machado também falou especificamente sobre os motivos de seus comandados estarem jogando seu melhor futebol até o momento na temporada. Na visão dele, suas ideias de jogo começaram efetivamente entrar no estilo de jogo do Palmeiras. Além disso, os jogadores já estão se conhecendo melhor, o que permite melhor entendimento dentro de campo.

“Estamos finalizando o terceiro mês de trabalho. A tendência é que os conceitos do dia a dia comecem a ser cristalizados nos jogos. Independente da formação e do esquema, o conceito do jogo começa a aparecer. Quando os resultados aparecem, isso se reforça e dá confiança para a comissão técnica e para os jogadores que o que está sendo realizado está aparecendo em campo. Isso indica que está no caminho certo”.

“O que (o tempo) nos dá é o maior conhecimento dos colegas. É saber mais que um olhar, ver os movimentos do corpo, perceber movimentos, isso que faz a evolução, o casamento das características. Você equilibrar. Esse casamento a gente ainda está ajustando. A gente espera que, com outras peças, a gente possa ter opções, como foi com o Willian. Como a entrada do Keno, que todos conhecemos, que pode usar a individualidade dele, sabemos que a capacidade de resolver dele é muito grande. Então chegamos em um momento bom pela continuidade de uma sequência”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

*Especial para a Gazeta Esportiva