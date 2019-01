Com Veiga e Bruno Henrique, Palmeiras se reapresenta na Academia

O Palmeiras retomou os treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, após vencer o São Caetano por 2 a 0, no domingo. Os destaques na atividade fechada para a imprensa foram as presenças de Bruno Henrique e Raphael Veiga.

O volante desperta o interesse do Tianjin Teda, da China, e tem em suas mãos a opção de acertar com o clube asiático, disposto a pagar a multa rescisória de e 6 milhões de euros (R$ 25,8 milhões) ao Verdão e desembolsar um salário mensal de mais de R$ 1,5 milhão.

Já Veiga vive situação diferente. O Verdão recusou sondagem do Fenerbahce, da Turquia, e mostrou que aposta no desempenho do meia. Nesta segunda-feira, o atleta foi inscrito por Luiz Felipe Scolari na lista para o Campeonato Paulista.

Além da dupla, estiveram em campo nesta tarde apenas os reservas e atletas que entraram no decorrer do duelo contra o Azulão. Pela quarta rodada seguida, Felipão promete muitas mudanças em relação à escalação do jogo anterior.

Com sete pontos ganhos em quatro rodadas, o Palmeiras é o líder do Grupo B, à frente de Novorizontino (quatro pontos), Guarani (três pontos) e São Bernardo (um ponto). Quarta-feira, a equipe encara o Oeste, na Arena Barueri, às 21h (de Brasília).