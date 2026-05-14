Com três novidades, Palmeiras abre preparação para enfrentar o Cruzeiro

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira após a classificação na Copa do Brasil. Com três novidades em campo, o elenco alviverde já virou a chave e abriu a preparação para enfrentar o Cruzeiro, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperados, o lateral esquerdo Arthur, o volante Andreas Pereira e o atacante Allan treinaram integralmente com o restante do elenco, assim como Paulinho, que foi desfalque em Londrina (PR) por controle de carga. Todos podem ficar à disposição para a partida, com exceção do Cria da Academia, suspenso.

O compromisso diante do Cruzeiro está agendado para as 21h (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri, em Barueri, em razão de um show programado no Nubank Parque.

Como foi o treino?

Os titulares da última partida fizeram atividades no centro de recovery e neurociência, ao passo que o restante do elenco foi a campo e realizou um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na sequência, houve uma movimentação de construções de jogadas, cruzamentos e finalizações.

Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo, cumpriu cronograma no gramado com a fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance. Já Benedetti, que teve um entorse no tornozelo contra o Jacuipense, permaneceu na parte interna e ainda fará exames complementares.

O elenco alviverde ainda tem mais um dia de preparação para o duelo diante do Cruzeiro.

Desfalques e retornos

Para a partida, o Palmeiras terá o desfalque certo do atacante Allan, que cumpre suspensão. Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo) e Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) também seguem como baixas confirmadas.

Já Paulinho, preservado por controle de carga, deve voltar a ser relacionado, assim como Andreas Pereira e Arthur, recuperados de um trauma na região lombar e de um edema na coxa esquerda, respectivamente.

Aquele sorriso de quem sabe que está em casa! 😁💚 Aproveitando as férias no Brasil, o nosso eterno 2️⃣3️⃣ veio nos visitar! 🫶 pic.twitter.com/liMBfNHZHd — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 14, 2026

Situação no Brasileiro

O Palmeiras é líder do Brasileirão, com 34 pontos, mas viu o Flamengo diminuir a distância na última rodada. Quatro pontos separam as duas equipes neste momento. O Verdão está invicto há 16 jogos e vai em busca da vitória para manter a vantagem na ponta.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Palmeiras x Cerro Porteño (quinta rodada da Libertadores)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)