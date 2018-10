Com treino fechado, Palmeiras encerra preparação para semifinal

O Palmeiras encerrou a preparação para a semifinal da Copa Libertadores durante a tarde desta terça-feira. Em uma movimentação fechada à imprensa, o técnico Luiz Felipe Scolari fez os últimos ajustes na equipe para o confronto com o Boca Juniors.

O ensaio derradeiro do Palmeiras foi realizado nas dependências do Estádio Nuevo Gasometro, pertencente ao tradicional San Lorenzo. O lateral Marcos Rocha, o versátil Jean e o atacante Artur, todos com problemas físicos, desfalcaram os trabalhos.

Apenas o aquecimento dos jogadores foi aberto à imprensa. Diante do Boca Juniors, o misterioso Felipão deve escalar Luan e Gustavo Gomez como titulares no miolo da defesa, já que ambos descansaram na última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Antônio Carlos e Edu Dracena ficam na reserva.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, Felipão realizou um treino tático e orientou bastante os 11 atletas que devem iniciar o duelo com os argentinos. Ele ensaiou jogadas aéreas e trabalhos de posse e saída de bola. Na sequência, os jogadores participaram de um recreativo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em busca de uma vaga na decisão, a tendência é que o Palmeiras entre em campo para enfrentar o Boca Juniors com a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja.

O primeiro confronto pela semifinal da Copa Libertadores está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em La Bombonera. A segunda e decisiva partida entre Palmeiras e Boca Juniors ocorre às 21h45 do dia 31 de outubro, no Allianz Parque.