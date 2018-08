Com treino fechado, Felipão encerra preparação para pegar Cerro

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Cerro Porteño durante a tarde desta quarta-feira. O último ensaio do técnico Luiz Felipe Scolari antes do confronto pela Copa Libertadores, realizado na Academia de Futebol, foi feito sem a presença da imprensa.

Os jornalistas puderam acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores e, em seguida, precisaram deixar as dependências do centro de treinamento. Antes, o goleiro Weverton concedeu entrevista coletiva e se colocou à disposição para o duelo, apesar das dores musculares.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, o lateral direito Marcos Rocha realizou um trabalho individual na parte interna da Academia de Futebol. Já os meias Alejandro Guerra e Gustavo Scarpa fizeram atividades de recondicionamento físico.

A tendência é que o técnico Luiz Felipe Scolari entre em campo para enfrentar o Cerro Porteño com a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja.

O confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque. Como ganhou por 2 a 0 em Assunção, o time alviverde garante presença nas quartas de final do torneio continental mesmo em caso de derrota por um gol de diferença.

Contra o time paraguaio, o Palmeiras tenta alcançar as quartas pela primeira vez desde 2009, quando ainda contava com o goleiro Marcos. Desde então, o time caiu precocemente nas edições de 2013 (oitavas de final), 2016 (fase de grupos) e 2017 (oitavas de final) do torneio.