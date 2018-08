Com trauma no calcanhar, Scarpa é dúvida para duelo diante do Bahia

O meio-campista Gustavo Scarpa não deve ser problema para o treinador Luiz Felipe Scolari nas próximas semanas. Substituído por Hyoran ainda no primeiro tempo da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, no domingo, o jogador passou por exames nesta segunda-feira e teve um trauma detectado no calcanhar direito.

A lesão, contudo, não preocupa o departamento médico alviverde, já que não será necessária uma intervenção cirúrgica. No entanto, um prazo para o retorno de Scarpa aos gramados não foi estabelecido.

De acordo com o Dr. Gustavo Magliocca, o problema do atleta foi a piora de um processo inflamatório calcâneo decorrente de um trauma no local. “O atleta sente como se tivesse um espinho no pé”, disse o coordenador médico do clube.

A lesão interrompe a primeira sequência do jogador nesta temporada. Em uma batalha jurídica pela rescisão com o Fluminense, o meio-campista atuou apenas 15 vezes desde que chegou ao Palmeiras. Nos últimos três jogos da equipe, com Felipão no comando técnico, o jogador amargou o banco contra América-MG e Cerro Porteño e foi titular diante do Vasco.

Outro jogador a deixar o time paulista no duelo contra o Gigante da Colina por contusão foi o goleiro Weverton, que não voltou do intervalo e deu lugar a Jailson. No entanto, o arqueiro não teve nenhuma lesão constatada e com um desconforto, trabalhou na parte interna da Academia de Futebol.

Provavelmente com Weverton, mas Scarpa como dúvida, o Verdão volta aos gramados nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), quando enfrenta o Bahia, no Allianz Parque, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou empatada sem gols.

