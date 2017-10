Com elenco completo, Palmeiras inicia semana pensando no Bahia

Após dois dias de folga, o Palmeiras retornou aos trabalhos nesta segunda-feira, iniciando a semana marcada pelo confronto que terá contra o Bahia, na próxima quinta, no estádio do Pacaembu. Sem dar muitas dicas da equipe que colocará em campo, o técnico Cuca, ao menos, deixou no ar uma possível formação do setor defensivo, que não poderá ter Mayke e Luan, suspensos.

A boa notícia é que o departamento médico alviverde está vazio, ou seja, Cuca pôde contar com todos os seus atletas no primeiro treinamento da semana, incluindo Moisés, que treinou normalmente com bola pela primeira vez desde a sua pausa para reforço muscular.

Após aquecimento, Cuca dividiu o elenco em três grupos: o de colete vermelho, o de colete azul e o sem colete. Com metade do campo à disposição, uma equipe tinha de trocar passes com outra, evitando que a terceira roubasse a bola. O time que perdesse a posse automaticamente tinha de tentar o desarme. O objetivo era treinar marcação pressão e troca de passes rápida.

Apenas o zagueiro Yerry Mina não treinou junto de seus companheiros. Enquanto o elenco participava do treino, o colombiano realizou um trabalho físico à parte devido à sua transição do departamento médico para o gramado.

Na segunda parte do treinamento, os jogadores trabalharam ataque contra defesa. Dois grupos, contendo cinco atletas cada, tinham a missão de afastar o perigo criado pelo bloco ofensivo, em maior número.

Nesta parte Cuca, ao menos, deu sinais de quem deverá formar a defesa do Palmeiras no duelo contra o Tricolor baiano. Jean, Edu Dracena, Juninho, Egídio e Tchê Tchê formaram o time de colete azul, o mais provável de ser titular. Fabiano, Luan, Antônio Carlos, Zé Roberto e Thiago Santos compuseram o grupo de colete vermelho.

O Palmeiras volta aos treinos nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), para seguir com a preparação visando o duelo contra o Bahia, na próxima quinta-, às 21h, no Pacaembu.