Com sonho de título, Palmeiras muda para pegar Coxa no Pacaembu

Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio do Pacaembu. Com duas alterações na equipe titular, o time comandado pelo técnico Cuca ainda sonha com o título.

Na visão do treinador, as partidas contra Coritiba, Fluminense (fora), Santos (casa), Bahia (casa), Atlético-GO (fora) e Ponte Preta (casa) definirão as pretensões do Palmeiras no torneio nacional. Com 37 pontos, 16 a menos que o líder Corinthians, o time alviverde ocupa o quinto lugar.

“Contra o Coritiba, é um jogo em que precisamos fazer a nossa parte. É o mais importante de tudo, mais do que secar os outros. Temos seis jogos pela frente que vão definir nosso futuro e vamos começar com o de segunda-feira. Colocar força total e concentração para fazer uma boa partida”, afirmou Cuca.

Suspensos pelas expulsões contra o Atlético-MG, o zagueiro Luan e o atacante Willian estão fora. Assim, Juninho é o favorito para formar o miolo de defesa ao lado de Edu Dracena. No setor ofensivo, Dudu deve ser titular pela primeira vez desde 9 de agosto, data em que sofreu lesão contra o Barcelona de Guaiaquil.

Com o Palestra Itália indisponível em função de um festival musical, o Palmeiras jogará no Pacaembu pela terceira vez na temporada. Nas quartas de final do Campeonato Paulista, o time alviverde bateu Novorizontino por 3 a 0 e, pela 11ª rodada do Brasileiro, ganhou do Grêmio por 1 a 0.

O Coxa vive um momento delicado na competição. Depois de um empate com sabor amargo no Atletiba do último final de semana, o risco de terminar na zona de rebaixamento ficou maior. Por isso, arrancar um bom resultado em São Paulo, um ponto pelo menos, já pode fazer diferença na classificação.

Com a semana livre para trabalhar, o técnico Marcelo Oliveira aproveitou para testar suas opções e esperar a recuperação de quem não estava bem fisicamente. O treinador não contará com os dois laterais, Léo e William Matheus, suspensos, além de Werley, que foi expulso. Os escolhidos foram Dodô, pela direita, e Carleto, na esquerda. Na zaga, Cleber Reis é o favorito, mas, com dores no pé, pode abrir espaço para entrada de Walisson Maia ao lado de Márcio.

Polivalente, Carleto terá mais uma chance entre os titulares e sabe que este é um bom momento para agarrar a oportunidade com uma boa apresentação. “Tenho procurado buscar meu espaço, jogar da melhor maneira possível, fazer o meu papel, seja de lateral ou como o professor Marcelo escolher. É uma oportunidade muito boa para mim. Infelizmente, pela suspensão do William. Eu vou dar o meu melhor quando entrar”, avaliou.

No meio-campo, Alan Santos está novamente à disposição, assim como Anderson. Porém, o segundo entra na briga por um lugar com Longuine. Quem deve reaparecer no time, com a punição e lesão de Kléber e a impossibilidade de Alecsandro jogar por questões contratuais, é o atacante Henrique Almeida.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X CORITIBA

Data: 18 de setembro de 2017, segunda-feira

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e José Ricardo Guimaraes Coimbra

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Dudu e Deyverson

Técnico: Cuca

CORITIBA: Wilson; Dodô, Walisson Maia, Cleber Reis (Márcio) e Carleto; Alan Santos, João Paulo, Matheus Galdezani e Longuine (Anderson); Rildo e Henrique Almeida.

Técnico: Marcelo Oliveira