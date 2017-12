Com Roger Machado, Palmeiras analisa volta de atletas emprestados

Com a apresentação de Roger Machado no Palmeiras, a diretoria alviverde intensifica a montagem do elenco para 2018. Além de reforços, o treinador analisa os 25 nomes emprestados pelo Verdão e que retornarão ao clube para definir quais serão aproveitados. De toda a lista, quatro nomes se destacam: o lateral-direito João Pedro, da Chapecoense, o lateral-esquerdo Victor Luis, o atacante Arthur, do Londrina, e o meia Allione, do Bahia.

João Pedro foi um dos garotos lançados pelo Palmeiras em 2014 e que salvaram a equipe de ser rebaixada pela terceira vez em sua história. No mesmo ano, o Verdão chegou a recusar uma proposta do Manchester United pelo atleta, que tem contrato até maio de 2019. Titular na ala, o garoto de 21 anos perdeu espaço em 2015 e neste ano acabou emprestado à Chapecoense, onde conquistou a titularidade absoluta, atuando até mesmo como meia, até se lesionar no final de maio.

Se João Pedro era o lateral-direito em 2014, Victor Luis foi o esquerdo. Da mesma forma, o jovem perdeu espaço no ano seguinte e foi emprestado ao Ceará, onde se destacou. Depois, chegou ao Botafogo, onde já acumula duas temporadas como titular. O ala chegou a ter o retorno garantido para 2018, mas a contratação de Diogo Barbosa pode fazer com que o clube decida negociá-lo. Além de Victor, na mesma posição, Michel Bastos também vive situação indefinida em relação à sua permanência.

Já Arthur foi revelado pelo Verdão e disputou neste ano o Campeonato Paulista pelo Novorizontino. Está emprestado ao Londrina, onde chegou sem grande pompa, mas conquistou a titularidade e foi um dos destaques da equipe paranaense, que lutou pelo acesso até a reta final da Segundona. O atacante, que soma passagens pela Seleção sub-17, fez duas partidas pela Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria, nesta temporada. O jovem de 19 anos é apontado como um atleta extremamente promissor no clube e terá oportunidades em 2018.

Já Allione foi emprestado até o fim da temporada pelo pouco espaço que teria no Palmeiras neste ano. Além disso, o final de 2016 não foi bom para o meia-atacante, que foi expulso contra o Grêmio, na Copa do Brasil, o que trouxe resistência dos torcedores. Em entrevista coletiva, o argentino já deixou claro que uma possível classificação à Libertadores pode influenciar seu futuro no Bahia.

Allione é o líder de assistências do Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele já deu sete passes para gol. No ano todo, são 42 jogos, três gols e 12 assistências. Roger Machado já solicitou à diretoria que o meia esteja entre os atletas que se reapresentarão na Academia de Futebol em janeiro. A ideia do treinador é testar o argentino na pré-temporada para avaliar sua permanência.

Outros dois do Bahia também estão em pauta

Além de Allione, outros dois jogadores do Bahia também tem possibilidade de retorno. Thiago Martins e Mateus Sales estão no Tricolor, sendo que o zagueiro se destaca na equipe titular, que sonha com uma classificação à pré-Libertadores na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Thiago Martins rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um jogo-treino disputado na Academia de Futebol, em março, e teve de ser operado, o que o deixou fora dos gramados por seis meses. No Bahia, fez sua estreia na temporada e já soma 10 partidas. Após chegar como reserva do Tricolor, se tornou titular e foi o dono da posição nas cinco últimas partidas.

Por fim, outro atleta com situação praticamente definida é Leandro. O atacante, porém, não irá retornar ao clube e deverá ser vendido ao Kashima Antlers, do Japão, seu atual clube. O jogador soma 28 jogos, com 12 gols e seis assistências no clube.

Confira os atletas emprestados pelo Palmeiras:

Goleiro:

Vagner – Guarani (SP) – até 30/11/2017

Laterais:

Bruno Oliveira* – Bragantino (SP) – até 31/12/2017

João Pedro – Chapecoense (SC) – até 31/12/2017

Léo Cunha* – Potiguar (RN) – até 31/12/2017

Lucas – Fluminense (RJ) – até 31/12/2017

Taylor – Paysandu (PA) – até 30/11/2017

Mateus Muller – Vila Nova (GO) – até 30/11/2017

Victor Luis – Botafogo (RJ) – até 31/12/2017

Zagueiros:

Gabriel Dias*- Paraná (PR) – até 31/12/2017

Leandro Almeida – Figueirense (SC) – até 31/12/2017

Luiz Gustavo* – Oeste (SP) – até 30/11/2017

Nathan – Servette (SUI) – até 30/06/2018

Thiago Martins – Bahia (BA) – até 31/12/2017

Tobio – Rosario Central (ARG) – até 30/06/2018

Volantes:

Amaral* – Chapecoense (SC) – até 31/12/2017

Bruninho – Juventude (RS) – até 31/12/2017

Daniel – Bragantino (SP) – até 30/11/2017

Matheus Sales – Bahia (BA) – até 31/12/2017

Renato – Paysandu (PA) – até 30/11/2017

Meias:

Allione – Bahia (BA) – até 31/12/2017

Juninho – Guarani (SP) – até 30/11/2017

Patrick Vieira – Londrina (PR) – até 30/11/2017

Robinho* – Cruzeiro (MG) – até 31/12/2019

Vitinho – Barcelona (ESP) – até 30/06/2018

Atacantes:

Alecsandro* – Coritiba (PR) – até 31/12/2017

Artur – Londrina (PR) – até 30/11/2017

Gabriel Leite – Guarani (SP) – até 30/11/2017

Gabriel Barbosa – SPAL (ITA) – até 30/06/2018

Kaue – Oeste (SP) – até 30/11/2017

Leandro – Kashima Antlers (JAP) – até 01/01/2018

Luan* – América (MG) – até 31/12/2017

Mouche – Olimpia (PAR) – até 31/12/2017

Rodolfo – Portuguesa (SP) – até 31/12/2017

Vinicius* – Adanaspor (TUR) – até 03/01/2018

*Jogadores que não terão mais contrato

com o clube após o período de empréstimo.