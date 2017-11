Com quatro derrotas, Palmeiras tem índice de apenas 20% em clássicos

Em um jogo decisivo para aspirar ao título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Corinthians às 17 horas (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera. O retrospecto do time alviverde em clássicos na edição de 2017 do torneio nacional é decepcionante.

No primeiro turno, a equipe então comandada pelo técnico Cuca perdeu seus três duelos com os principais rivais paulistas. No total, o Palmeiras acumula uma série de quatro derrotas e apenas uma vitória (20% de aproveitamento) em clássicos no Campeonato Brasileiro – o triunfo veio sobre um frágil São Paulo, no Palestra Itália.

O desempenho palmeirense é significativamente pior do que o alcançado contra os principais rivais no Brasileiro 2016. No ano em que terminou com o título, a equipe alviverde alcançou três vitórias, um empate e duas derrotas nos clássicos (55,5% de aproveitamento), ganhando do Corinthians tanto no Palestra Itália quanto em Itaquera.

Encarregado de assumir o Palmeiras como técnico interino pela quinta vez após a saída de Cuca, Alberto Valentim ganhou o único clássico que disputou. Na edição de 2016 do Campeonato Paulista, após a saída do técnico Marcelo Oliveira, ele participou do triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Pacaembu.

Em seu primeiro Derby como treinador do Palmeiras, Valentim conta com o reforço do volante Bruno Henrique, suspenso contra o Cruzeiro. O zagueiro Yerry Mina, recuperado de fratura no pé esquerdo, também deve ser relacionado, enquanto Willian, Guerra e Michel Bastos são dúvidas.

A sete partidas do final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians lidera o torneio nacional com 59 pontos ganhos. O Palmeiras vem na segunda colocação com cinco pontos a menos, o que torna decisivo o duelo em Itaquera, válido pela 32ª rodada do certame.

Veja os clássicos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2017

27/05/2017: São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Morumbi)

14/06/2017: Santos 1 x 0 Palmeiras (Vila Belmiro)

12/07/2017: Palmeiras 0 x 2 Corinthians (Palestra Itália)

27/08/2017: Palmeiras 4 x 2 São Paulo (Palestra Itália)

30/09/2017: Palmeiras 0 x 1 Santos (Palestra Itália)