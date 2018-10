Com quase todo o elenco, Palmeiras treina e tem dúvidas para pegar o Ceará

Luiz Felipe Scolari terá quase todo seu elenco à disposição para o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Ceará, no Pacaembu. No último treino com presença da imprensa antes do duelo, nesta sexta-feira, apenas três atletas do plantel não foram ao gramado.

Durante os 10 minutos que os jornalistas estiveram na Academia de Futebol, as baixas foram o atacante Artur, que operou o braço direito no mês passado e faz apenas trabalhos físicos, o meia Vitinho, que defendeu o time sub-20 nessa quinta, em Salvador, na goleada por 4 a 1 sobre o Vitória, pelo jogo de ida da final do Brasileiro da categoria, e o lateral Marcos Rocha.

O camisa 2 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, sofrida no clássico contra o São Paulo. Desde então se passaram 15 dias e a previsão era de que o atleta ficasse até quatro semanas fora.

Os desfalques certos do Palmeiras para enfrentar o Ceará são o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Thiago Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O lateral-esquerdo Victor Luis e o volante Felipe Melo voltam a ficar à disposição, já que cumpriram o gancho por acúmulo de amarelos na última rodada.

Os dois atletas que retornam de suspensão devem ser titulares, mas o substituto de Gustavo Gómez ainda é incerto, uma vez que a tendência era que Antônio Carlos e Edu Dracena, titulares, fossem poupados para enfrentar o Boca Juniors, na próxima quarta-feira.