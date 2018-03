Com problemas nas laterais, Palmeiras se reapresenta após triunfo no clássico

Menos de 24 horas depois de bater o Santos, o Palmeiras já se reapresentou na manhã deste domingo para um treinamento na Academia de Futebol. A atividade marca o início de preparação para o Verdão para o confronto de volta diante do rival alvinegro, previsto para a próxima terça-feira, no Pacaembu.

Enquanto os atletas titulares do Verdão e o meio-campista Tchê Tchê, que entrou nos primeiros minutos da segunda etapa para substituir Marcos Rocha, realizaram apenas trabalho de recuperação física na parte interna do centro de excelência alviverde, o restante do grupo treinou em campo sob supervisão do técnico Roger Machado. O treinador palestrino promoveu uma atividade de finalizações e, na sequência, uma movimentação de ataque contra defesa.

Os laterais titulares do Palmeiras, Victor Luiz e Marcos Rocha sofreram alguns problemas físicos e preocupam para a decisão desta terça-feira. O ala direito pediu uma substituição logo no segundo minuto do segundo tempo após sentir uma lesão na coxa. Após exames, o clube confirmou que não foi encontrado uma lesão no local, mas o atleta está com uma sobrecarga muscular e segue como dúvida para terça. O lateral realizará um tratamento intensivo entre este domingo e segunda-feira.

Já Victor Luiz sofreu um entorse no tornozelo após um pisão recebido pelo atleta do Santos já no final da partida e também estará realizando um tratando intensivo nesta semana para tentar atuar no confronto desta terça.

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta segunda-feira (26), às 10h, na Academia de Futebol. Com a vitória do último sábado o Verdão pode até empatar na próxima terça que se classifica para a decisão do Campeonato Paulista. A partida acontece no estádio do Pacaembu, contando apenas com torcedores alviverdes.