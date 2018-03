Com primeiros gols, Scarpa se credencia a ser titular do Palmeiras

O desejo de grande parte da torcida do Palmeiras de ver Dudu, Lucas Lima e Gustavo Scarpa juntos como titular está mais perto de acontecer. Até agora, o trio não começou nenhum duelo junto desde o início – Scarpa tem apenas dois jogos como titular -, mas Roger Machado indicou que o meia está mais próximo de conseguir uma vaga entre os 11 após a boa atuação e os dois gols marcados diante do Ituano.

“Me recordo da chegada do Scarpa e dessas dúvidas todas, que eu disse que teriam que cavar o seu espaço. Natural que se chegue em um ambiente novo, nova casa, o torcedor deseja ver logo o jogador em campo, mas a gente como treinador e como gestor, a gente tem que avaliar muitas coisas. Importante esse processo ser cumprido da forma que foi e o Scarpa agora se credencia, assim como muitos outros que atuaram bem, para uma vaga entre aqueles que entram em campo entre os 11″, disse o treinador.

Esta foi a oitava partida de Gustavo Scarpa desde que chegou ao Palmeiras. Ele já havia entrado no decorrer dos duelos contra Santos, Mirassol, Linense, Corinthians, São Paulo e Junior Barranquilla. Como titular, foi a segunda oportunidade – antes havia começado entre os 11 contra o São Caetano.

“O Scarpa tem facilidade de jogar pelas três posições diferentes do meio-campo. São modelos de jogo diferentes quando ele atua pelo lado direito do campo porque ele tem a finalização trazendo para dentro. Quando ele joga na esquerda, ele consegue ser assistente do centroavante que estiver na área, mas também fez seu gol pelo lado esquerdo do campo, em um chute cruzado. E como articulador, pela destreza que tem de jogar numa área do campo que é muito congestionada”, completou.

O camisa 14 chegou ao Palmeiras com status de titular, mas demorou a começar a receber oportunidades por conta do tempo parado durante as férias. No início do ano, Scarpa não fez a pré-temporada com o Fluminense, sua ex-equipe, e mesmo realizando exercícios físicos com um preparador, chegou ao Palestra defasado em relação aos companheiros.

Datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista serão definidos na terça-feira pela Federação Paulista de Futebol. Palmeiras enfrenta o Novorizontino e decide no Palestra Itália.

