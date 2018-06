Com possível confronto na Liberta, Hyoran diz que Corinthians está “engasgado”

Palmeiras e Corinthians podem se enfrentar nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Para isso, basta que os rivais vençam seus duelos nas oitavas da competição, contra Cerro Porteño e Colo-Colo, respectivamente.

O embate seria o quinto Derby da temporada, sendo que três foram vencidos pelo Timão e apenas um pelo Maior Campeão do Brasil até aqui. O saldo fica ainda negativo considerando o título paulista ganho pelo Alvinegro no Allianz Parque. Motivos suficientes, para o rival estar ‘entalado’ com Hyoran.

“Com certeza engasga um pouquinho (as derrotas para o Corinthians). Mas temos que trabalhar para conseguir superar isso”, disse o meia Hyoran, em entrevista ao ESPN.

Hyoran não participou de nenhum Derby até agora. Após um ano de adaptação, o meia finalmente vem tendo mais chances de atuar pelo Verdão, sempre sob o comando de Roger Machado. Neste ano, já são dez jogos e dois gols pelo Palestra.

“Com certeza estou num momento muito bom. Estou feliz com nossa recuperação, essa excelente vitória que tivemos na última rodada. Isso é importante, dá um up, confiança para o elenco, para o Roger (Machado)”, completou o atleta, que ainda analisou a pressão no clube.

“Aqui a gente vive num extremo, é 8 ou 80. Mas o importante é nossa convicção dentro do grupo. A gente sabe que não é farra. O importante é não perder o foco e não deixar essa pressão tirar nosso foco e desconcentrar. Acho que conseguimos lidar, claro que as vezes atrapalha um pouco, mas conseguimos superar”.