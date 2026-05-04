Com Paulinho na parte interna, Palmeiras encerra preparação para jogo da Libertadores

Nesta segunda-feira, o Palmeiras se apresentou no CT da Seleção Peruana e finalizou a preparação para duelo com o Sporting Cristal, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o jogo na terça-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

Como foi o treino?

Os atletas treinaram movimentações e posicionamentos visando o duelo contra o Sporting Cristal. Depois dessa parte do treino, a equipe realizou trabalhos técnicos e recreativos em campo reduzido. Paulinho, que voltou a atuar depois de 10 meses no último jogo contra o Santos, seguiu um cronograma individualizado ficou somente na parte interna da academia.

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Desfalques

Os desfalques para o técnico Abel Ferreira ficam por conta de Piquerez e Vitor Roque. O lateral esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo direito na data Fifa de março e segue em recuperação. O atacante também se recupera de cirurgia, mas no tornozelo esquerdo, após lesão na estreia do Verdão na Copa do Brasil, contra a Jacuipense.

Sendo assim, o Palmeiras deve ir a campo com: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

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Situação do Palmeiras

O Palmeiras vem de um empate pelo Campeonato Brasileiro. Na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Santos, no clássico que marcou a despedida do Allianz Parque, que agora se chama Nubank Parque. Na competição nacional, ocupa a ponta da tabela, com 33 pontos.

Já pela Libertadores, o time vem de um empate fora de casa contra o Cerro Porteño, também por 1 a 1. O Verdão ocupa o segundo lugar do Grupo F da competição, com cinco pontos. No confronto mais recente entre Palmeiras e Sporting Cristal, o Palmeiras venceu a equipe peruana por 2 a 1.