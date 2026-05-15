Com Palmeiras x Corinthians, Copa do Brasil feminina define confrontos da 3ª fase; confira

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, por meio de sorteio, os 16 confrontos e os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil feminina. Entre os duelos, o chaveamento reservou clássicos de peso, como Palmeiras x Corinthians e Internacional x Grêmio.

A terceira fase é marcada pela entrada dos 16 clubes do Brasileirão Feminino A1. Além disso, os 16 times vencedores da segunda fase se mantém na disputa. Vale lembrar que nesta 3ª fase, os duelos são em jogos únicos no formato mata-mata.

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O formato

A edição contará com 72 partidas, oito a mais em relação às 64 disputadas no ano passado, além de 11 datas no calendário. A partir da terceira fase, a competição já terá reunido representantes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino, somando os 66 clubes, além das 27 federações de futebol do país.

Outra mudança para este ano é que, a partir das quartas de final, todos os confrontos terão jogos de ida e volta.

Confira os confrontos da terceira fase:

Grupo 35 - Atlético-MG x Vitória

Grupo 36 - Palmeiras x Corinthians

Grupo 37 - Heips x Coritiba

Grupo 38 - Fluminense x Minas Brasília

Grupo 39 - Planalto x Bahia}

Grupo 40 - Atlético Piauiense x Santos

Grupo 41 - Liga Sanjoanense x Flamengo

Grupo 42 - Botafogo x Juventude}

Grupo 43 - Ferroviária x UDA

Grupo 44 - Itabirito x Sport

Grupo 45 - Cruzeiro x Doce Mel

Grupo 46 - Instituto 3B x Ação

Grupo 47 - São José-SP x Red Bull Bragantino

Grupo 48 - Vasco da Gama x América-MG

Grupo 49 - Internacional x Grêmio

Grupo 50 - Mauaense x São Paulo