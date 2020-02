Com mais “sabedoria”, Felipe Melo não economiza elogios a jovens do Palmeiras

Uma das principais novidades do Palmeiras nesta temporada é a mudança de posição de Felipe Melo, que passou a ser utilizado como zagueiro. O camisa 30 tem formado dupla de zaga com Gustavo Gómez e foi escolhido para ser o capitão da equipe em todas as partidas nas quais atuou em 2020.

Felipe Melo não esconde que tem uma função importante no vestiário do Palmeiras. O volante acredita que tem muito a ensinar para seus companheiros.

“Me considero um líder, porque ajudo com minha experiência, com meu profissionalismo. Quando eu falo, as pessoas param para escutar, porque sabem que vem coisa importante, de sabedoria. Claro que me equivoquei no passado, mas hoje vejo como normal, era jovem”, disse o volante à ESPN.

Ao contrário das últimas temporadas, o Palmeiras tem utilizado jogadores revelados pelas categorias de base do clube. Nomes como Gabriel Menino, Gabriel Verón e Wesley já receberam oportunidades no início do ano e Felipe Melo não poupa elogios ao analisar os garotos.

“A base vem forte. Os garotos têm muita qualidade, sobretudo profissionalismo, que é muito importante. Chegam na hora, respeitam o espaço deles. Sabem jogar bola e já tinham demonstrado isso na base, mas a gente sabe que jogar no profissional é diferente. Têm demonstrado que são jogadores de nível do Palmeiras”, finalizou.

Com a derrota para o Red Bull Bragantino, o Palmeiras estacionou nos sete pontos, na terceira posição do grupo B. Os comandados de Luxemburgo voltam a campo no próximo sábado, às 19h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com