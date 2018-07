Com Hyoran e Scarpa inspirados, Palmeiras goleia em último amistoso

O Palmeiras realizou seu último amistoso antes de retomar o Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. No Estádio Nacional da Costa Rica, com Hyoran e Gustavo Scarpa inspirados, a equipe alviverde goleou a Liga Alajuelense por 6 a 0.

No primeiro tempo, o Palmeiras sofreu duas bolas no travessão, mas estabeleceu boa vantagem com gols marcados por Bruno Henrique e Hyoran. O time alviverde deslanchou na etapa complementar e construiu a goleada por meio de Gustavo Scarpa (2) e Hyoran (2).

A vitória sobre a Liga Alajuelense encerra a excursão palmeirense pela América Central, iniciada no Panamá com triunfos por Árabe Unido e Independiente Medellin. Às 20 horas (de Brasília) do próximo dia 19 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Santos, no Pacaembu.

O Jogo – O Palmeiras tomou um susto no momento em que Rojas arriscou de fora da área e acertou o travessão de Weverton, mas saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta perto da entrada da área, Bruno Henrique colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Pineda para abrir o marcador.

A Liga Alajuelense chegou a mostrar alguma consistência no primeiro tempo e voltou a carimbar o travessão do goleiro Weverton. Na sobra de cabeçada do zagueiro Edu Dracena, Beckford chutou forte e quase anotou o gol de empate no Estádio Nacional.

O Palmeiras ainda encontrou tempo para ampliar sua vantagem no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Marcos Rocha recebeu preciso lançamento em profundidade de Antônio Carlos pela direita, levou até o fundo e cruzou rasteiro para Hyoran apenas completar.

O time alviverde manteve a superioridade na etapa complementar e marcou o terceiro aos 10 minutos. Lucas Lima carregou pelo meio e deixou Gustavo Scarpa na cara do goleiro Pineda. Com tranquilidade, o meia chutou cruzado e rasteiro para ampliar a vantagem brasileira.

Aos 12 minutos, Mayke recebeu de Lucas Lima pela direita, levou até o fundo e cruzou na medida para cabeçada certeira de Hyoran. Dois minutos depois, foi a vez de Gustavo Scarpa fazer jogada pela direita e cruzar para nova cabeçada do oportunista Hyoran.

O sexto do Palmeiras chegou aos 22 minutos, quando Deyverson recebeu de Hyoran pela esquerda e cruzou para Scarpa marcar mais um. Com uma série de alterações nas duas equipes, o jogo caiu um pouco no final da etapa complementar, encerrada com goleada brasileira.