Com gol de Evair, Palmeiras lembra 26 anos do bi paulista de 1994

Ganhador da edição de 1993 do Campeonato Paulista, o Palmeiras garantiu o bi há exatos 26 anos. Nesta terça-feira, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o clube alviverde lembrou a partida em que o time então dirigido por Vanderlei Luxemburgo assegurou o título.

No dia 12 de maio de 1994, o Palmeiras bateu o Santo André por 1 a 0, no Estádio Bruno José Daniel. No gol da vitória, reproduzido em vídeo no Twitter do clube alviverde, Mazinho cobrou falta pelo lado esquerdo e o centroavante Evair, de cabeça, marcou.

🏆🔙

26 anos atrás, Evair marcava mais um gol (dos 53 que ele marcou em 1994) e nós conquistávamos o bicampeonato Paulista! #AvantiPalestra #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/1WorUhfvMQ — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) May 12, 2020

“26 anos atrás, Evair marcava mais um gol (dos 53 que ele marcou em 1994) e nós conquistávamos o bicampeonato Paulista!”, publicou o perfil oficial do Palmeiras no Twitter. Na ocasião, o time alviverde garantiu o título estadual com uma rodada de antecedência.

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Evair conquistou o Campeonato Paulista (1993 e 1994), o Campeonato Brasileiro (1993 e 1994), o Torneio Rio-São Paulo (1993) e a Copa Libertadores (1999). Em 245 partidas, anotou um total de 126 gols pelo clube alviverde.