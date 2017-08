Com futuro incerto, recordista Prass busca 50ª vitória na arena

O experiente Fernando Prass, vinculado ao Palmeiras apenas até o final da temporada, tem futuro incerto no clube. Recordista de vitórias desde a reinauguração do Estádio Palestra Itália, o goleiro tenta diante do São Paulo alcançar seu 50º triunfo na moderna arena.

O jogo contra Vitória (4 x 2) marcou o 49º resultado positivo de Prass no novo Palestra Itália, reinaugurado em novembro de 2014. Desde então, o goleiro perdeu a chance de ganhar pela 50ª vez na arena duas vezes, uma vez que o Palmeiras acabou derrotado por Atlético-PR (0 x 1) e Chapecoense (0 x 2) dentro de casa.

A partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, diante do rival São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Prass recebe uma nova oportunidade. Com Jailson está lesionado, o camisa 1 será mantido como titular pelo técnico Cuca para o clássico.

Prass já reiterou o desejo de renovar com o Palmeiras, mas, como tem contrato apenas até o final de 2017, está livre para assinar com outro clube. De acordo com o presidente Maurício Galiotte, a ideia é estender o vínculo do goleiro, porém as negociações não serão realizadas até que o time saia da situação delicada em que se encontra.

Contratado no final de 2012, Fernando Prass conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro 2013 e a Série A em 2016. O goleiro ganhou status de ídolo ao converter o pênalti que garantiu o título da Copa do Brasil 2015, o primeiro conquistado na moderna arena, sobre o Santos.

Aos 39 anos, ele acumula um total de 240 partidas com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entre os goleiros que mais jogaram pelo clube, ocupa o oitavo lugar, atrás apenas de Leão (620), Marcos (533), Valdir Joaquim de Morais (480), Velloso (456), Oberdan (353), Sérgio (333) e Gilmar (289).

Se Fernando Prass busca sua 50ª vitória na arena, o Palmeiras tenta encerrar uma série de três rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, 17 a menos que o líder Corinthians, o time defendido pelo experiente goleiro ocupa o quarto lugar do torneio nacional.