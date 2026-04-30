Com Flamengo e Palmeiras, Brasil Ladies Cup será disputada no Brinco de Ouro

A quinta edição da Brasil Ladies Cup será realizada entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, marcando uma nova fase do torneio.

Entre as equipes confirmadas estão o Palmeiras, atual campeão, o Flamengo (que retorna após três anos), a seleção paraguaia e o Peñarol, do Uruguai.

Com uma rodada dupla de semifinais, o torneio começa no dia 9 de julho. A decisão do terceiro lugar e a grande final estão marcadas para o dia 12. O chaveamento, os horários e as transmissões serão divulgados posteriormente.

A Brasil Ladies Cup ainda não teve um campeão repetido. Além do Palmeiras, atual ganhador, o Grêmio conquistou o título em 2024, o Internacional foi campeão em 2023, o Flamengo levantou a taça em 2022 e o São Paulo ficou com o troféu na edição inaugural.

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