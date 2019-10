Com Fla disparado, Prass evita pensar nos rivais e fala sobre futuro

Com o Palmeiras 10 pontos atrás do líder Flamengo no Campeonato Brasileiro, Fernando Prass evita pensar no desempenho dos rivais. Ídolo da torcida alviverde, o goleiro pensa, sim, no próprio futuro e reitera o desejo de prolongar a carreira, de preferência no mesmo clube.

Aos 41 anos de idade, Prass tem contrato apenas até o fim de 2019. Herói do título da Copa do Brasil 2015, ele ganhou ainda as edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro, além da Série B 2013 – no total, acumula 273 jogos pelo clube.

“Não tem nada decidido, nada conversado. Minha intenção é jogar, continuar minha carreira. Até o final do ano, vou decidir onde”, disse Prass à Gazeta Esportiva, sem se alongar na resposta. Questionado se deseja seguir no Palmeiras, o goleiro completou: “Se depender de mim, com certeza”.

Fernando Prass concorre com Jailson (38 anos e vínculo até o fim de 2019) e Weverton (31 anos e vínculo até o fim de 2022) pela posição no Palmeiras. Nesta temporada, disputou apenas 10 partidas, duas pelo Campeonato Brasileiro, quando o titular estava na Seleção.

“É óbvio que a distância é grande, não se pode negar. Mas é futebol e o campeonato é muito equilibrado. Se o Flamengo continuar com esse rendimento, é praticamente impossível. Nos últimos 14 jogos, foram 13 vitórias, com mais de 90% de aproveitamento”, reconheceu Prass, com foco no Palmeiras.

“Temos que nos preocupar com a gente. Esquecer Flamengo, Santos, Corinthians, São Paulo, Grêmio. Esquecer quem vem atrás e se preocupar única e exclusivamente com o Palmeiras para fazer o melhor campeonato possível. Depois, mais adiante, veremos o que acontece”, encerrou o goleiro.