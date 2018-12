Com Felipão na mira da Colômbia, Galiotte crê em permanência

O técnico Luiz Felipe Scolari, peça chave no título brasileiro do Palmeiras, está na mira da Colômbia. A despeito do interesse da seleção sul-americana, o presidente Maurício Galiotte confia na permanência do treinador no clube alviverde durante a próxima temporada.

“Acredito que ele esteja satisfeito com o que encontrou no Palmeiras em termos de grupo, estrutura de trabalho e planejamento. Temos muita convicção na manutenção tanto da comissão técnica, quanto dos jogadores”, afirmou Galiotte em entrevista à Gazeta Esportiva na noite desta terça-feira.

Contratado após dirigir o chinês Guangzhou Evergrande, Felipão foi anunciado pelo Palmeiras no fim de julho e, em sua terceira passagem, assinou contrato até 2020. Um dos convidados do Troféu Mesa Redonda, promovido pela TV Gazeta, Galiotte tratou com naturalidade o interesse da Colômbia, em busca de um sucessor para José Pekerman.

“Para um profissional do porte do Felipão, com a estatura do Felipão, inevitavelmente existirão propostas. Para os atletas, também”, afirmou o presidente palmeirense. “É um grupo muito qualificado, mas temos contrato com o Felipão”, reiterou.

Aos 70 anos de idade, Luiz Felipe Scolari conduziu a Sociedade Esportiva Palmeiras rumo ao título do Campeonato Brasileiro, garantido com um triunfo sobre o Vasco ainda na 37ª rodada. O time alviverde encerrou o torneio com uma série de 23 jogos consecutivos sem perder.

Felipão comandou a Seleção Brasileira na campanha de sucesso na Copa do Mundo de 2002 e dirigiu o time que terminou no quarto lugar em 2014 após a goleada contra a Alemanha na semifinal. Em 2006, com Portugal, o treinador gaúcho também acabou na quarta colocação.