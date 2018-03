Com empate do São Bento, Palmeiras garante vaga antecipada

Apesar de não ter entrado em campo, o Palmeiras se garantiu nas quartas de final do Campeonato Paulista durante a tarde deste sábado. A classificação antecipada do time alviverde se deu em função do empate por 0 a 0 entre São Bento e Red Bull Brasil, em Campinas.

Explica-se: com o resultado, o São Bento, vice-líder do Grupo C, chegou aos 14 pontos, seis a menos que o Verdão. Restando dois jogos para encerrar sua participação na primeira fase, a equipe de Sorocaba até pode alcançar o Palmeiras na pontuação, mas não em vitórias, já que tem três a menos.

Já o Novorizontino, que chegou aos 14 pontos com a vitória por 3 a 2 sobre o Ituano neste sábado, é o único time da chave que pode tomar a liderança da equipe dirigida por Roger Machado.

A Ferroviária, quarta e última colocada, empatou por 2 a 2 com o Mirassol na última sexta-feira, atingiu 11 pontos e alcança no máximo o segundo lugar do Grupo C.

O Palmeiras, líder da classificação geral da primeira fase do Paulistão, só vai a campo nesta segunda-feira, às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o São Caetano, no Palestra Itália. O time alviverde iniciou a preparação para o confronto na tarde deste sábado, na Academia de Futebol.

