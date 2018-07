Com Dudu, Palmeiras treina pela primeira vez no Brasil após viagem

O Palmeiras treinou nesta terça-feira, pela primeira vez desde que retornou de sua intertemporada realizada na América Central. Após três vitórias nos três amistosos feitos no continente, o Verdão trabalhou em São Paulo priorizando a parte física de seu elenco.

Entre os atletas no gramado, a principal novidade foi a presença do atacante Dudu, que retorna aos trabalhos pela primeira vez após ter uma proposta de transferência para o Futebol Chinês recusada pelo Verdão.

Porém, se contou com o camisa 7, alguns outros jogadores não apareceram no gramado: os goleiros Weverton e Jaílson, o zagueiro Edu Dracena e o meio campista Jean foram poupados da atividade do campo e ficaram realizando um trabalho na parte interna da Academia.

Outras ausências, porém já esperadas, foram o meia Guerra e o atacante Borja, que seguem o tratamento de suas lesões. Já o goleiro Prass, que não acompanhou o elenco na viagem à América para se tratar de uma inflamação no joelho direito, foi o único arqueiro a aparecer no gramado e fez um trabalho específico com o preparador de goleiros.

No treino desta terça, o elenco realizou apenas algumas atividades físicas, como piques de corrida e voltas no campo, visando manter o condicionamento físico dos atletas.

Os jogadores voltam a treinar na próxima quarta-feira, quando está planejado a realização de duas sessões de treinamentos, com apenas a de manhã aberta para a imprensa. O próximo compromisso oficial da equipe acontece apenas no dia 19, na retomada do Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Santos no Pacaembu.

*Especial para a Gazeta Esportiva

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com