Com Dudu e Goulart, Palmeiras faz treino fechado na Academia

Sem a presença da imprensa o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. De acordo com informações publicadas pelo clube, os atacantes Dudu e Ricardo Goulart participaram normalmente da movimentação no centro de treinamento.

Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, Goulart havia desfalcado os treinos com o grupo na quinta. Segundo o Núcleo de Saúde e Performance, o atacante terá uma rotina alternada entre atividades indoor e com os companheiros. Já Dudu vinha cumprindo cronograma especial nos últimos dias.

O técnico Luiz Felipe Scolari promoveu um coletivo, realizou testes e aperfeiçoou fundamentos como marcações, saídas de bola e transições, além de jogadas específicas, bolas aéreas e cobranças de faltas e pênaltis. O restante do grupo fez movimentações técnicas em campo reduzido no gramado ao lado.

O Palmeiras mudou a programação desta sexta-feira após o incêndio que atingiu o Ninho do Urubu. Assim, a entrevista coletiva do atacante Dudu acabou cancelada e o aquecimento foi realizado sem a presença de jornalistas na Academia de Futebol.

Em mais dois treinamentos fechados à imprensa, o Palmeiras trabalha no sábado de manhã e na tarde de domingo. Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde encara o Bragantino, no Estádio do Pacaembu.