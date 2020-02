Com campo sintético, Allianz abre nova era sem seu maior protagonista

O Allianz Parque não terá seu maior protagonista no início de uma nova era. Sem o atacante Dudu, suspenso, o Palmeiras estreia o novo gramado sintético da arena contra o Mirassol a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras inaugurou o Allianz Parque em novembro de 2014 e contratou Dudu logo no começo de 2015, o que possibilitou ao atacante monopolizar os principais números da arena: é o atleta que mais jogou (124), venceu (88), fez gols (32) e deu assistências (33) no local.

Dudu foi protagonista nas campanhas rumos aos títulos da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, conquistados no Allianz Parque com vitórias sobre Santos e Chapecoense, respectivamente. Ele também brilhou na edição de 2018 do Brasileiro e ergueu a taça na arena após triunfo sobre o Vitória.

O técnico Vanderlei Luxemburgo, porém, não pode escalar Dudu contra o Mirassol, uma vez que o atacante acabou expulso no final da vitória contra a Ponte Preta e precisa cumprir suspensão automática. Assim, o camisa 7 terá que esperar para disputar seu 300º jogo pelo clube alviverde.

Uma provável escalação do Palmeiras para a primeira partida da grama sintética tem: Weverton; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gomez e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Gustavo Scarpa (Luiz Adriano), Gabriel Veron e Willian.