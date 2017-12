Com camisa 5 vaga, palmeirense Felipe Melo planeja manter a 30

Com a saída do experiente Arouca, negociado com o Atlético-MG, a camisa 5 do Palmeiras está vaga para a próxima temporada. Ainda assim, o volante Felipe Melo deseja manter o número 30, utilizado em sua primeira temporada como jogador do clube alviverde.

Por meio de seu perfil no Twitter, ao interagir com um torcedor sobre o assunto, Felipe Melo explicou o desejo de seguir com o mesmo uniforme. “Continuarei com a 30 em respeito a todos que compraram a camisa com o número na temporada passada!”, escreveu.

Uma das principais contratações do Palmeiras para 2017, Felipe Melo viveu uma temporada de altos e baixos, marcada pelo desentendimento com o técnico Cuca. Em 32 jogos disputados pelo clube, o polêmico meio-campista de 34 anos de idade anotou dois gols.

Continuarei com a 30 em respeito a todos que compraram a camisa com o número na temporada passada! 🐷30 — Felipe Melo (@_felipemelo_) 15 de dezembro de 2017

Em 2018, sob o comando do técnico Roger Machado, Felipe Melo terá a companhia do meia Lucas Lima (Santos), do lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do zagueiro Emerson Santos (Botafogo). O goleiro Weverton (Atlético-PR) está perto de ser anunciado.

De férias, o elenco palmeirense se apresenta a Roger Machado na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. A estreia do time alviverde no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, diante do Santo André, na condição de mandante.