Com baixas, Thiago Santos, Dracena e Keno são testados no Palmeiras

O Palmeiras deu o pontapé inicial na preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista nesta terça-feira. Apenas com parte do elenco disponível – quem atuou contra o Ituano não veio a campo – Roger Machado fez substituições entre os titulares e testou Edu Dracena, Thiago Santos e Keno.

A tarde na Academia de Futebol iniciou com uma atividade física comandada pelo preparador físico Omar Feitosa. O treino foi bastante puxado e os atletas demonstraram cansaço após o trabalho.

Final da atividade física por aqui graças a participação de Roger Machado: “Omar, Omar! Deixa um pouco dos caras pra mim!”, gritou o treinador para o preparo físico que estava no comando das atividades #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 13 de março de 2018

Em seguida, Roger Machado dividiu o elenco em dois grupos para trabalhar toques rápidos e finalização. Na defesa, trabalharam Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luis e Thiago Santos. Do meio de campo para frente, do outro lado do campo, participaram da atividade Felipe Melo, Lucas Lima, Willian, Keno e Borja.

Por fim, com o grupo já unido em uma metade do campo, o treinador alviverde posicionou quatro gols nas extremidades e restringiu um espaço no meio-campo. Uma das equipes deveria trocar passes e manter a bola dentro do limite central. Se a equipe perdesse a posse, precisava pressionar o adversário e retomar rápido.

Já a outra formação deveria roubar a bola e abrir o jogo nas extremidades do campo, onde um atleta dominava a bola e devolvia para o companheiro finalizar. A intenção da atividade para este time é se movimentar na marcação e, quando roubara bola, saber abrir rapidamente o jogo em busca do contra-ataque.

Sem restrições de movimentação ou de atividade, Diogo Barbosa e Edu Dracena participaram de toda a atividade desta terça-feira, na Academia de Futebol. A tendência é que a dupla fique à disposição da comissão técnica palmeirense para a partida do próximo sábado, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.

Diogo Barbosa treina sem limitações e acabou de fazer um belo gol. Camisa 6, porém, demonstra muito cansaço com a atividade. Na foto, lateral está com as mãos na cintura #GazetaVerdao pic.twitter.com/Stt5JRlRkk — Bruno Calió (@b_calio) 13 de março de 2018

Por outro lado, o lateral Michel Bastos foi baixa entre os palmeirenses. O camisa 15, que já havia ficado de fora do jogo em Itu, foi preservado por conta de dores musculares, segundo a assessoria de imprensa do clube.

