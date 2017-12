Com Ademir, Palmeiras provoca Corinthians: Quem tem mais, tem 9

Conquistado pelo Corinthians, o Campeonato Brasileiro 2017 foi encerrado na noite do último domingo. Nesta segunda-feira, o Palmeiras, segundo colocado no torneio nacional, postou um vídeo narrado pelo ídolo Ademir da Guia em tom provocativo ao arquirrival.

O Palmeiras foi campeão da Taça Brasil (1960 e 1967), do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e do Campeonato Brasileiro (1972, 1973, 1993, 1994 e 2016). Com todos os títulos unificados pela CBF, o clube alviverde se orgulha do status de eneacampeão brasileiro.

Já o Corinthians venceu as edições de 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 do Campeonato Brasileiro. “O futebol não começou nos anos 1990. O esporte mais popular do mundo é a paixão dos brasileiros desde o início do século XX”, diz Ademir da Guia no vídeo publicado pelo Palmeiras, em clara provocação ao arquirrival.

Com imagens e notícias da época, o vídeo com quase dois minutos de duração cita os títulos vencidos pelo Palmeiras, da Taça Brasil 1960 ao Campeonato Brasileiro 2016. “Muitas conquistas em campo foram eternizadas e ninguém ganhou mais do que o Palmeiras”, diz Ademir da Guia.

Ao citar cada título, o vídeo lembra alguns dos protagonistas dos campeonatos, como Julinho Botelho, César Maluco, Leão e Edmundo, entre outros. “Quem tem mais, tem nove”, diz Ademir da Guia no final da mensagem, usando os dedos para mostrar o número.