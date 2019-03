Com a volta de convocados, Palmeiras faz penúltimo treino antes da semi

O Palmeiras deu continuidade à preparação para as semifinais do Campeonato Paulista na tarde desta quinta-feira. Agora com o São Paulo definido como adversário da fase, o time comandado por Luiz Felipe Scolari contou com o retorno dos atletas convocados por seus países para a data Fifa na atividade realizada na Academia de Futebol.

Após representar o Brasil e o Paraguai, Weverton e Gustavo Gómez, respectivamente, estão de volta ao elenco palmeirense. A dupla havia desfalcado o Verdão nas três últimas partidas (contra Novorizontino, duas vezes, e Ponte Preta).

Sem entrar em campo pela Seleção Brasileira, o goleiro, inclusive, trabalhou normalmente com o restante do elenco no gramado, ao menos nos 10 minutos iniciais da atividade, único período aberto á imprensa. O zagueiro, por sua vez, fez exercícios físicos na parte interna do CT, mas não deve ser problema para Felipão no Choque-Rei.

Depois de sentir um incômodo no joelho direito no aquecimento da atividade de quarta-feira e precisar ser atendido pelo médico Pedro Pontin para depois seguir no treinamento, o atacante Borja mostrou estar bem fisicamente e se exercitou sem restrições novamente.

Apesar do tradicional mistério de Luiz Felipe Scolari nos treinos, a tendência é de que o Palmeiras tenha mudanças em relação ao time que goleou o Novorizontino. Isso porque Alviverde encara uma maratona de jogos e, além do duelo com o São Paulo, entra em campo pela Copa Libertadores na terça-feira, diante do San Lorenzo, na Argentina.

Com o congresso técnico realizado na manhã desta quinta-feira na sede da Federação Paulista de Futebol, o primeiro jogo das semifinais entre São Paulo e Palmeiras, que tem a melhor campanha do Paulistão, ficou programado para este sábado, ás 18 horas (de Brasília), no Morumbi. O encontro da volta, por sua vez, acontece no próximo domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. Não existe a vantagem do gol qualificado como visitante.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

*Especial para a Gazeta Esportiva