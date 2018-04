Com 24 mil entradas vendidas, palmeirenses sofrem para comprar

Às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras decide o título do Campeonato Paulista diante do Corinthians. De acordo com o clube alviverde, 24 mil ingressos foram vendidos até a manhã deste domingo, mas os sócios-torcedores já sofrem para comprar os bilhetes.

A comercialização de entradas para os integrantes do programa Avanti foi iniciada no sábado e vai até às 18 horas de segunda-feira, quando o público em geral também pode comprar. A venda é dividida de acordo com a frequência de cada torcedor nos estádios.

Na manhã deste domingo, sócios-torcedores passaram a enfrentar dificuldade para comprar os ingressos por meio da internet e todos os setores constavam como esgotados. No recorde de público em jogos do Palmeiras, registrado contra a Chapecoense pelo Brasileiro 2016, a arena recebeu 40.986 pessoas.

No primeiro jogo da final, disputado em Itaquera no sábado, o Palmeiras contou com um gol do centroavante Miguel Borja para ganhar por 1 a 0. Assim, o time comandado pelo técnico Roger Machado depende de um empate para conquistar o título paulista.