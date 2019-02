Colombiano participa de treino do time principal do Palmeiras

O jovem atacante Ivan Angulo, com status de promessa no futebol colombiano, chegou recentemente ao Palmeiras. Na tarde desta terça-feira, o garoto participou do treinamento da equipe profissional na Academia de Futebol, o último antes do jogo contra o Ituano.

Pelo acordo estabelecido entre Palmeiras e Envigado, Angulo veio ao Brasil por empréstimo de um ano, com opção de compra. A princípio, o colombiano chega para integrar o time sub-20, mas, a depender de seu desempenho, pode subir para a equipe principal.

Como de praxe na gestão do técnico Luiz Felipe Scolari, os jornalistas puderam acompanhar somente os primeiros 10 minutos do aquecimento dos jogadores no gramado nesta terça. Angulo participou normalmente da atividade diante da imprensa.

Com apenas 19 anos, o veloz atacante defendeu a Colômbia na última edição do Sul-Americano Sub-20, realizada no Chile. A seleção terminou com os mesmos cinco pontos do Brasil, mas levou a melhor nos critérios de desempate e garantiu a quarta e última vaga para o Mundial da categoria.

Sem Angulo, que não está inscrito no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Ituano às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com 15 pontos, o time alviverde lidera o Grupo B do torneio estadual.