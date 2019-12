Cobiçado pelo Coritiba, Rei da América em 2016 vive pior fase da carreira

Eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América em 2016, Alejandro Guerra vive a pior fase da carreira. Em entrevista concedida à radio oficial do Coritiba, o presidente Samir Namur revelou que o clube não só tem interesse no atleta, como também está perto de acertar sua contratação. No entanto, desde que chegou ao Palmeiras, time que ainda detém seus direitos, o então Rei da América enfrenta uma queda drástica de desempenho.

Em 2016, temporada que o Atlético Nacional conquistou o título da Liberta, Guerra fez 34 partidas e foi às redes 10 vezes.

Não bastasse ter marcado três em 13 oportunidades no torneio continental, os gols foram em momentos decisivos. No jogo de volta contra o Huracán, válido pelas oitavas de final da competição, o meio-campista fez dois e garantiu a vaga para as quartas, duelo que ele também marcou.

Na temporada seguinte, o Rei das Américas foi contrato pelo Palmeiras pela bagatela de R$ 10 milhões. E as atuações não corresponderam ao valor exorbitante. Foram 38 partidas disputadas e apenas sete bolas na rede. Além dos números, as atuações estavam longe de agradar os torcedores do Verdão e o meia passou a amargar a reserva.

Em busca da redenção, Alejandro Guerra foi campeão do Brasileirão com o Palmeiras, mas pouco atuou em 2018. O venezuelano sofreu com a sua sexta lesão em menos de um ano e meio no Alviverde e entrou em campo apenas 8 vezes como titular. Em uma das outras 16 oportunidades que recebeu saindo banco de reservas, marcou seu único gol do ano.

O rendimento foi ainda menor em 2019. Sem sequer atuar pelo Verdão por conta das lesões, o jogador foi emprestado ao Bahia. Após 18 partidas, Guerra colocou apenas uma bola no fundo das redes e agora é cobiçado pelo Coritiba, recém-promovido para a elite do futebol brasileiro.

