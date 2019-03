Classificado, Lucas Lima quer usar jogo final para retomar espaço no Palmeiras

O Palmeiras já está classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista, mas a partida desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, está longe de ser um duelo sem importância. Diante da Macaca, Felipão deverá escalar uma formação reserva, o que dará nova oportunidade a Lucas Lima, que busca reencontrar o protagonismo da última temporada.

“Com um grupo tão qualificado, toda oportunidade tem que ser agarrada com todas forças. Sempre que entrar em campo vou buscar dar meu melhor e ajudar o Palmeiras, se eu tiver oportunidade na próxima partida não vai ser diferente”, afirmou o camisa 20.

Em seu último duelo, contra o Mirassol, apesar do decepcionante empate por 1 a 1, o atleta foi um dos destaques do Alviverde, recebendo elogios da comissão técnica. Em 2019, Luca Lima soma nove partidas, mas apenas cinco delas como titular.

“O Palmeiras é um clube gigante e tem um elenco muito forte, importante para disputar todos campeonatos que temos durante o ano e poder brigar por títulos. Ano passado pude ser jogador que mais atuou no brasileirão pelo Palmeiras, e quero poder ajudar o clube este ano e encerramos com título novamente”.

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. No final de semana, o Palestra encara o Novorizontino, pela primeira partida das quartas de final do Estadual. A data e local ainda não estão definidos.