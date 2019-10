Mano cita exemplo inglês e afirma que não se frustraria com o vice-campeonato

O Palmeiras faz grande campanha no Campeonato Brasileiro, porém o Flamengo está avassalador e já soma dez pontos de vantagem para o Verdão. Em situação delicada na briga pelo título, Mano Menezes não acredita que terminar na segunda colocação da competição seria frustrante.

Para exemplificar seu argumento, o técnico citou a temporada passada do Campeonato Inglês, que permaneceu com uma briga acirrada entre Manchester City e Liverpool até o final.

“Sempre no final do campeonato vai ganhar uma equipe só. Parece óbvio, mas às vezes isso prejudica a análise. Ano passado, tivemos um grande duelo na Inglaterra, duas equipes fizeram um campeonato extraordinário. O City ganhou do Liverpool por uma diferença mínima”, pontuou Mano.

“Não acho frustrante fazer bons trabalhos. Temos que trabalhar para isso, você quer vencer, mas tem que compreender como as coisas são e tem que respeitar que, enquanto um vai vencer, terão cinco, seis bons trabalhos que não vão sair com o campeonato. Se o Flamengo tropeçar e não conquistar o campeonato, vai ser ruim? Não, e isso vale para os outros clubes”, completou.

Por fim, Mano ainda deixou claro que o Palmeiras precisa estar focado única e exclusivamente em seu desempenho, já que os resultados do Flamengo não podem ser influenciados pelo Verdão.

“Nós temos dez pontos para o Flamengo e dez pontos a mais para outros concorrentes. Mesmo com uma pontuação alta, o Flamengo está fazendo melhor do que todos, e isso é mérito deles. Não podemos interferir neles, temos que melhorar o que nós estamos fazendo”, finalizou.

No momento, o Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos somados, dez a menos do que o líder Flamengo. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Avaí, às 18h, na Ressacada, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.