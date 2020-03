Chegada de Rony e boa fase de Willian podem levar Dudu a nova função no Palmeiras

Protagonista do Palmeiras nas últimas temporadas, Dudu pode passar a exercer uma nova função na equipe. A recente chegada de Rony e a boa fase vivida por Willian Bigode aumentaram as possibilidades de Luxemburgo no ataque, e o camisa 7 tem chance de ser aproveitado como armador.

Um dos principais responsáveis pela “dor de cabeça” de Luxa é Willian Bigode. Mesmo começando a temporada no banco de reservas, o atacante se tornou o artilheiro da equipe com sete gols em 10 jogos, cavando espaço entre os titulares.

A presença de Willian no time não custou a vaga de Luiz Adriano. Na verdade, os dois têm jogado juntos e foram os autores dos gols do Verdão na vitória sobre o Tigre na estreia da Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Outra peça que não demorou para encontrar seu espaço foi Rony que, após estrar no clássico com o Santos, foi titular nas duas partidas disputadas pelo time alviverde. O ex-Athletico Paranaense se destaca pela velocidade e o jogo vertical.

Para que todos esses nomes estejam no time, Dudu passa a atuar mais centralizado, na armação das jogadas. Tal opção já foi testada por Luxemburgo na Libertadores e pode se repetir nos próximos jogos.

Quem começou a temporada exercendo esta função foi Lucas Lima, mas o meia não conseguiu se firmar. Gustavo Scarpa também é uma possibilidade. No entanto, o atleta de 26 anos costuma ser escalado pelo lado direito do campo.

Até o próximo compromisso na Libertadores, Luxemburgo não terá muito tempo para definir o ataque ideal. Na próxima terça-feira, o Palmeiras recebe o Guaraní, do Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com