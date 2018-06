Cerro foi adversário em 1999 e venceu o Palmeiras uma única vez

O Cerro Porteño será o adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores da América em sua busca pelo bicampeonato da competição. E se depender do histórico do confronto, a torcida palestrina pode se animar com a possibilidade de a equipe chegar às quartas de final.

As duas equipes já se enfrentaram nove vezes na história, sendo quatro vitórias palestrinas, quatro empates e apenas uma derrota. Destes duelos, apenas o primeiro, em 1955, foi amistoso (vitória alviverde por 7 a 1). Os outros oito foram todos válidos pela Libertadores.

No torneio continental, os paraguaios cruzaram o caminho do Verdão na edição que culminou com o único título da equipe, em 1999, pela primeira fase da competição, que teve vitórias brasileiras por 5 a 2 e 2 a 1. No mesmo ano, o Palmeiras encarou o Corinthians nas quartas de final, o que irá se repetir caso o Alviverde avance e o rival tire o Colo-Colo.

Além de 1999, Palmeiras e Cerro se enfrentaram 2001 (1ª fase, empate por 0 a 0 e vitória por 5 a 2), 2005 (2ª fase, empates por 1 a 1 e 0 a 0) e 2006 (2ª fase, empate por 0 a 0 e revés por 3 a 2).

Atual 2º colocado no Campeonato Paraguaio, o Cerro Porteño chegou às oitavas ao se classificar em segundo de seu grupo, batendo o Monagas duas vezes, o Defensor outras duas, empatar com o Grêmio no Paraguai e perder do Tricolor por 5 a 0 na volta (o clube somou 13 pontos na primeira fase).

Por ter a melhor campanha geral da primeira fase da Copa Libertadores, o Palmeiras decidirá todas as fases, até uma eventual final, no Allianz Parque. O desempenho na fase de grupos (16 pontos) fez do Alviverde o clube com o melhor ataque de sua chave (14 gols) e a defesa menos vazada (apenas três gols sofridos). O Maior Campeão do Brasil ainda ostenta retrospecto invicto na competição (com cinco vitórias e um empate).

O Palmeiras conta com cinco atletas campeões da Libertadores em seu elenco atual. São eles: Edu Dracena, pelo Santos; Marcos Rocha, pelo Atlético-MG; Willian, pelo Corinthians; e Miguel Borja e Alejandro Guerra, ambos pelo Atlético Nacional-COL.