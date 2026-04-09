CBF altera local da partida entre Palmeiras e Cruzeiro; entenda motivo

A CBF alterou o local da partida entre Palmeiras e Cruzeiro, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, inicialmente programado para acontecer no Allianz Parque, será na Arena Barueri.

A alteração no local do confronto foi solicitada pelo Palmeiras. O Verdão não terá o Allianz Parque à disposição devido a um show da banda Korn, que acontecerá na mesma data do duelo.

Com isso, o Verdão entrará em campo contra o Cruzeiro na Arena Barueri, palco ao qual já está acostumado.

Começou a pré-venda @avantipalmeiras para o nosso primeiro jogo em casa pela #Libertadores! 💚 Garanta seu ingresso! 🎟️ ➤ https://t.co/vg6WnERk3v pic.twitter.com/U5TVSxT7JZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2026

O Palmeiras, assim, recebe o Cruzeiro no próximo dia 16 de maio, às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série A.

Este será o 11º jogo do Palmeiras em Barueri na atual temporada. Como de costume, o clube tem atuado no estádio quando não tem o Allianz à disposição, como aconteceu no início deste ano pela troca do gramado sintético.

Próximos jogos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)