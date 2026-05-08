Carlos Miguel defende recorde e vive grande fase no Palmeiras

O goleiro Carlos Miguel vem se consolidando como um dos principais nomes do Palmeiras na temporada. Desde que chegou ao clube, no meio de 2025, o arqueiro disputou 41 partidas e não sofreu gols em 20 delas, alcançando um aproveitamento de 48% de jogos sem ser vazado, a melhor marca de um goleiro palmeirense neste século.
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— SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2026
Paredão
Além do alto número de partidas sem sofrer gols, Carlos Miguel também possui a menor média de gols sofridos do Palmeiras no século XXI. O goleiro registra 0,68 gol sofrido por jogo desde sua estreia pela equipe alviverde.
Em abril, o jogador comentou os números alcançados e valorizou o trabalho desenvolvido desde sua chegada ao clube. “É legal saber desses números e fico feliz porque é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Desde que cheguei ao Palmeiras, sempre fui muito bem tratado por todos e procurei trabalhar forte para aproveitar cada oportunidade e ajudar o time dentro de campo”, afirmou.
Trabalho coletivo
O goleiro também destacou a força coletiva do elenco palmeirense e atribuiu os números defensivos ao desempenho de toda a equipe. Segundo ele, o comprometimento do grupo tem sido fundamental para os resultados alcançados.
“Os números são consequência de um trabalho coletivo muito sólido porque o nosso grupo é bem qualificado e todo mundo sabe o que quer. Para conquistarmos os objetivos coletivos, todo mundo precisa se ajudar e é isso o que acontece aqui, sem vaidade e com muita determinação”, completou.
Próximo jogo do Palmeiras
- Jogo: Remo x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)
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