Carlos Miguel defende recorde e vive grande fase no Palmeiras

O goleiro Carlos Miguel vem se consolidando como um dos principais nomes do Palmeiras na temporada. Desde que chegou ao clube, no meio de 2025, o arqueiro disputou 41 partidas e não sofreu gols em 20 delas, alcançando um aproveitamento de 48% de jogos sem ser vazado, a melhor marca de um goleiro palmeirense neste século.

Além do alto número de partidas sem sofrer gols, Carlos Miguel também possui a menor média de gols sofridos do Palmeiras no século XXI. O goleiro registra 0,68 gol sofrido por jogo desde sua estreia pela equipe alviverde.

Em abril, o jogador comentou os números alcançados e valorizou o trabalho desenvolvido desde sua chegada ao clube. “É legal saber desses números e fico feliz porque é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Desde que cheguei ao Palmeiras, sempre fui muito bem tratado por todos e procurei trabalhar forte para aproveitar cada oportunidade e ajudar o time dentro de campo”, afirmou.

Trabalho coletivo

O goleiro também destacou a força coletiva do elenco palmeirense e atribuiu os números defensivos ao desempenho de toda a equipe. Segundo ele, o comprometimento do grupo tem sido fundamental para os resultados alcançados.

“Os números são consequência de um trabalho coletivo muito sólido porque o nosso grupo é bem qualificado e todo mundo sabe o que quer. Para conquistarmos os objetivos coletivos, todo mundo precisa se ajudar e é isso o que acontece aqui, sem vaidade e com muita determinação”, completou.