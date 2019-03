Carlos Eduardo sofre entorse no tornozelo e não tem prazo para retorno

O atacante Carlos Eduardo passou por exames médicos na tarde desta quinta-feira e teve constatada uma entorse no tornozelo direito. Apesar do quadro médico, não houve lesão ligamentar no local.

Assim, o Núcleo de Saúde e Performance do clube não estipulou um prazo para o retorno do atleta, que dependerá exclusivamente de sua evolução nos próximos dias. A probabilidade maior, porém, é de que ele retorne apenas na semifinal do Campeonato Paulista, caso o Alviverde avance na competição.

O problema médico aconteceu na partida desta quarta-feira, diante da Ponte Preta. Titular e atuando como centroavante, o camisa 24 deixou o gramado ainda no primeiro tempo após desarmar um adversário com um carrinho. Sua substituição permitiu a estreia de Léo Passos na equipe profissional do Verdão.

A lesão acontece em um dos melhores momentos de Carlos Eduardo no clube. No duelo anterior, foi dele o golaço que garantiu a vitória palestrina no clássico contra o São Paulo. Anteriormente, o atleta vinha sendo bastante criticado pela torcida e Felipão, em suas entrevistas, deixa claro que espera uma melhora do jogador.

Luan, em transição com a preparação física, e Deyverson, recuperando-se de uma lesão na coxa, são desfalques atuais do Palmeiras. O Verdão enfrentará o Novorizontino neste sábado, às 17h, pela partida de ida no mata-mata do Paulistão. A volta será terça, no Pacaembu.

