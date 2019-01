Carlos Eduardo é crítico com sua atuação: “Pequei no último passe”

O atacante Carlos Eduardo foi destaque do Palmeiras na partida deste domingo, contra o São Caetano, no Anacleto Campanella. Ao analisar sua atuação, porém, o estreante como titular foi crítico e apontou erros durante o jogo.

“Isso mostra que eu estou me adaptando muito fácil, o grupo me abraçou bastante desse que eu cheguei. A torcida está me dando muito apoio e o professor também. Acho que preciso trabalhar mais o último passe. Tive muitas jogadas individuais, mas o último passe eu pequei um pouco. Vou trabalhar bastante para chegar no próximo jogo e fazer melhor”, afirmou.

No primeiro tempo, Carlos Eduardo foi a válvula de escape do Alviverde pelo lado direito. Muito participativo, porém, o atleta não teve tanto sucesso ao servir os companheiros e, na etapa final, tirou Moisés do sério ao não passar uma bola para o camisa 10, livre dentro da área.

Foi a última participação do atacante, que na sequência, acabou substituído por Felipe Pires. O atleta mostra consciência em relação do elenco palestrino, que além da dupla, tem Dudu, Ricardo Goulart, Willian, Zé Rafael e Gustavo Scarpa para a função.

“A gente tem um time qualificado. Qualquer um que entrar vai fazer bem seu papel. Tenho que buscar meu espaço entre esses jogadores de muita qualidade. Scarpa, Zé Rafael, Felipe… Vou trabalhar, buscar meu melhor a ajudar a equipe”, finalizou.

