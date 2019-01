Carlos Eduardo celebra estreia e promete “ir para cima” no Palmeiras

Contratado a peso de ouro, o atacante Carlos Eduardo estreou com a camisa do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última quarta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O jogador entrou no intervalo do duelo e, após demonstrar nervosismo nos lances iniciais, foi se soltando em campo até arriscar alguns dribles. Em um deles, sofreu pênalti não convertido por Bruno Henrique, o que não estragou sua noite.

“Estou feliz por ter estreado com uma vitória, sempre bom começar ganhando. A ansiedade da primeira partida existe, assim como os erros, que agora precisam ser corrigidos para que não aconteça mais”, afirmou o camisa 37.

O Palmeiras comprou Carlos Eduardo do Pyramids, do Egito, por R$ 25,2 milhões atendendo a um pedido de Luiz Felipe Scolari. O treinador solicitou a contratação de um atacante de lado, após Willian se lesionar no fim do Campeonato Brasileiro de 2018.

“Eu me considero um jogador de velocidade que gosta de ir para cima, e é isso que vou procurar fazer, desempenhando aquilo que o professor Felipão pedir”, prometeu o atacante.

Inscrito no Campeonato Paulista nesta semana, Carlos Eduardo não pôde disputar a estreia do Verdão, no último domingo, contra o Red Bull Brasil. Agora, o jogador quer aproveitar todas as oportunidades que lhe forem concedidas.

“Fiquei muito contente quando soube que iria ser inscrito e relacionado para o jogo. Não via a hora de entrar em campo com essa camisa, e pisar no gramado do Allianz Parque. Vou procurar trabalhar bastante para aproveitar as oportunidades que forem surgindo, sempre com muita humildade”, concluiu.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), para enfrentar o São Caetano, fora de casa, pela terceira rodada do Paulistão.