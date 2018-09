Cachorrão, Thiago Santos se vê preparado para substituir Melo no Palmeiras

Cachorrão, Rottweiler e até Jagunço. Não faltam apelidos para Thiago Santos no Palmeiras e o volante está longe de se incomodar com qualquer brincadeira dos companheiros ou até mesmo de Felipão. “Colocando para jogar, para mim está ótimo”.

E o camisa 5 vai mesmo entrar em campo, e em sequência. Diante da suspensão de Felipe Melo para os jogos de ida dos mata-matas contra Cruzeiro e Colo-Colo, pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente, o Cachorrão palestrino será o titular de Scolari, que já se referiu ao atleta como um dos maiores desarmadores que ele já viu.

“Não tenho o passe que o Felipe (Melo) tem, mas marco bastante para suprir isso. Venho trabalhando bastante para mostrar a qualidade que eu tenho na marcação. Todo mundo sabe da importância dele no nosso time, mas eu venho trabalhando forte e o Felipão sempre dá confiança para quem entra e para eu jogar tranquilo. Tenho certeza que darei conta”, afirmou.

Diante do Internacional, em partida disputada no Beira-Rio pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Thiago Santos desarmou os colorados dez vezes e quebrou o recorde do quesito em uma única partida do torneio neste ano. Apenas Weverton, Mayke, Moisés e Dudu têm mais minutos que o volante com Felipão no comando.

“Não tem segredo nenhum, é estar perto do adversário, diminuir a marcação. É isso aí que eu tenho de bom, então preciso aproveitar e ajudar a equipe nesse quesito”, completou Thiago. “O Felipão cobra estar organizado. Não tomando gol, com certeza aumenta a chance de ganhar porque nosso time é muito bom e com certeza fará um gol”.

O Verdão encara o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para o dia 29 de setembro, no Mineirão.