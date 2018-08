B. Henrique vê evolução defensiva, mas lamenta chances perdidas

O Palmeiras desperdiçou pênaltis e acabou no empate sem gols contra Bahia (Copa do Brasil) e América-MG (Campeonato Brasileiro). Após o confronto disputado em Belo Horizonte na tarde deste domingo, o meio-campista Bruno Henrique valorizou a evolução defensiva da equipe alviverde, mas lamentou as chances perdidas.

“Tivemos chance de vencer os dois jogos e, infelizmente, não conseguimos fazer o gol. É trabalhar para que isso não aconteça. Vínhamos de vários jogos em que nosso time estava levando gols e já estamos há três sem tomar. Isso é um ponto positivo, mas precisamos aproveitar as oportunidades de gol”, disse o volante ao Premiere.

Contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o próprio Bruno Henrique desperdiçou um pênalti ao acertar o travessão. No Estádio Independência, com o volante poupado, Jean bateu para defesa do goleiro João Ricardo. O Palmeiras fez um bom primeiro bom tempo, mas caiu significativamente na etapa complementar.

“Faltou caprichar um pouco mais. Acho que nosso time teve bastante volume na reta final. O jogo ficou bem aberto, com as duas equipes buscando o resultado. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol”, reiterou Bruno Henrique, que substituiu Moisés no segundo tempo.

Diante do América-MG, o técnico Luiz Felipe Scolari poupou seus titulares para a Copa Libertadores. Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio La Olla, o Palmeiras volta a campo para encarar o Cerro Porteño, pelas oitavas de final do torneio continental.

“Fazer gol. Acho que vem faltando isso. Defensivamente, estamos melhorando. É encaixar o último passe, a última finalização para podermos matar o jogo quando surgir a oportunidade. Quinta-feira temos um jogo importante pela Libertadores e vamos nos preparar o máximo possível”, afirmou Bruno Henrique.