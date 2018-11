Bruno Henrique valoriza empate fora e manutenção da diferença

Com um empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, alcançado na tarde deste domingo, o Palmeiras manteve sua vantagem de cinco pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O volante Bruno Henrique, autor do gol no Estádio Independência, ficou satisfeito com o resultado.

A cinco rodadas do final, o Palmeiras contabiliza 67 pontos ganhos. Como empatou por 1 a 1 com o ameaçado Ceará em mais um jogo disputado neste domingo, o Internacional chegou aos 62 pontos e não conseguiu reduzir a diferença em relação ao líder.

“A gente tem que valorizar esse ponto, foi um jogo duríssimo. O Atlético-MG está passando por uma fase ruim, mas, pelos jogadores que possui e pelo primeiro turno que fez, também estava brigando pelo título. Eles têm jogadores rápidos e fizeram uma partida muito intensa”, disse Bruno Henrique.

Após um primeiro tempo com o placar inalterado, o Atlético-MG saiu na frente em um belo gol marcado por Elias. Já o Palmeiras empatou por meio de pênalti cobrado por Bruno Henrique. Desde a reforma do Estádio Independência, o time alviverde jamais venceu no local.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Nosso time soube jogar fora de casa e temos que valorizar esse ponto que nos dá a vantagem de manter cinco à frente do segundo colocado. Agora, é descansar. Na quarta-feira, temos uma outra partida duríssima”, projetou o capitão Bruno Henrique.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Fluminense às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Invicto no torneio há 18 rodadas seguidas, o time alviverde perdeu pela última vez justamente para o adversário tricolor.