Bruno Henrique revela sensação “inexplicável” de levantar a taça

Depois de conquistar o título brasileiro na semana passada, após vencer o Vasco da Gama em São Januário, o Palmeiras coroou o decacampeonato neste domingo, em sua casa, triunfando sobre o já rebaixado Vitória por 3 a 2. Depois de abrir 2 a 0, o Verdão viu o Rubro-Negro empatar e apenas no final, aos 44 minutos, Bruno Henrique, com um chute de fora da área, deu o triunfo de despedida da temporada para os 41.256 torcedores presentes no Allianz Parque.

“O empate não era o resultado que a gente queria. Por isso tentamos, buscamos a vitória a qualquer custo. Foi um dia especial para o nosso torcedor, para nós, e tínhamos que vencer essa partida. No fim consegui acertar um belo chute para dar a vitória ao Palmeiras, que foi muito importante”, disse Bruno em entrevista coletiva concedida ainda no gramado do Allianz Parque.

Um dos melhores jogadores do campeonato, o camisa 19 ainda foi o responsável por erguer a taça da competição nacional. “Sensação inexplicável. Esse é um momento que com certeza vou guardar para sempre na minha memória. É maravilhosa essa oportunidade, então estou tentando desfrutar ao máximo esse momento, porque realmente é algo muito especial”, ressaltou.

Com o gol marcado neste domingo, Bruno Henrique chegou a marca de nove no Brasileiro em 33 jogos disputados. E segundo o próprio, 2018 foi o melhor ano de sua carreira, tanto no aspecto individual quanto coletivo.

“O ano que fizemos foi muito bom. Brigamos em todas as frentes nessa temporada e conseguimos terminar com o título brasileiro. No aspecto individual, foi um ano muito bom também, porque consegui marcar gols. Esse é, sem dúvida, o melhor ano da minha carreira e fico muito feliz em terminar dessa forma. Agora é curtir as férias e voltar para vencer mais em 2019”, finalizou Bruno Henrique.