Bruno Henrique foca no Bahia, mas se anima com chance na Seleção

Bruno Henrique pode viver uma semana mais do que especial. Nesta quinta-feira, o capitão estará em campo para tentar levar o Palmeiras à semifinal da Copa do Brasil, em duelo contra o Bahia, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu. No dia seguinte, o volante, no radar de Tite, pode ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira.

“Fico feliz. Claro que meu foco total é amanhã, no jogo contra o Bahia. Mas fico feliz de estar sendo observado e de viver esse ótimo momento. Todos os jogadores têm chance de ir. Se eu tiver oportunidade de ir, ficarei bem feliz”, afirmou o palestrino em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

A convocação desta sexta-feira será a primeira pós-Copa do Mundo da Rússia. Nos dias 7 e 11 de setembro, a Seleção Brasileira encara os Estados Unidos e El Salvador, respectivamente, em amistosos internacionais.

“Meu pensamento é de foco 100% aqui, foco total. Estou pensando totalmente no Palmeiras. Se tiver oportunidade de ir para a Seleção, vou ficar bem feliz. Estou vivendo um momento muito bom no Palmeiras, mas meu foco é total amanhã, no jogo. Tenho que pensar amanhã em fazer um grande jogo. Na sexta-feira, se tiver oportunidade de irei, ficarei muito feliz”, completou.

Na metade de 2017, Bruno Henrique chegou ao Palmeiras por pedido do então técnico Cuca. Na ocasião, o Verdão pagou o equivalente a R$ 13 milhões ao Palermo-ITA, mas apesar das cifras, o início do atleta no clube não foi animador.

Após um pênalti cometido em Guilherme Arana em Derby que resultou e vitória corintiana por 3 a 2 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, além de um pênalti perdido contra o Barceloa-EQU, na eliminação alviverde na Copa Libertadores, Bruno Henrique foi muito criticado pela torcida e chegou a ser vaiado no início de 2018. No entanto, o volante se recuperou da má fase e é o terceiro artilheiro do time no ano com 11 gols.